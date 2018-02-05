Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, TEM yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, ses sistemi ile yedek lastiğin içinde 15 kilo 138 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K., adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Uyuşturucu taşındığı tespit edilen otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına götürüldü. Narkotik köpeği 'Sezar' ile araçta yapılan aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan ses sistemi ile yedek lastiğin içine gizlenen 15 kilo 138 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Otomobilin ses sistemi ve yedek lastiğinden 15 kilo esrar çıktı
Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, TEM yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, ses sistemi ile yedek lastiğin içinde 15 kilo 138 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K., adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet...
05 Şubat 2018 Pazartesi 16:55
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