Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpıp yaralanmasına neden olduğu kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, geçen Pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ilköğretim öğrencisi çocuğu çarptı. Savrulup kaldırıma düşen çocuk, yaralanırken, o anlar, bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Hafif yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
(Görüntülü Haber) Otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada
Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpıp yaralanmasına neden olduğu kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, geçen Pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Çeçenistan...
08 Mart 2017 Çarşamba 22:23
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