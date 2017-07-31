ŞANLIURFA’da, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Muhammed Derin, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Uçaksavar Köprülü kavşağı yanında meydana geldi. Muhammed Derin’e, yolun karşısına geçmeye çalışırken Hüsamettin T. yönetimindeki 34 UU 2701 plakalı otomobil çarptı. Sürücü Hüsamettin T., çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Derin'i, otomobiliyle yakında bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Derin, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle ambulansla hastanenin ana binasına sevk edildi. Tedaviye alınan Derin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, sürücü Hüsamettin T. ise Yenişehir Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu.
(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı genç yaralandı
ŞANLIURFA’da, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Muhammed Derin, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Uçaksavar Köprülü kavşağı yanında meydana geldi. Muhammed Derin’e, yolun karşısına...
31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:06
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