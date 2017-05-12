Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var
Tendürek dağında 8 terörist öldürüldü
Atatürk'e hakaret soruşturması: Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında yakalama talebi
Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar...

(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı bisikletli kurtarılamadı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisikletli 54 yaşındaki Burhan Günnar, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, geçen 30 Nisan'da Hoşnudiye Mahallesi Türkiye...

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisikletli 54 yaşındaki Burhan Günnar, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, geçen 30 Nisan'da Hoşnudiye Mahallesi Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen S.Ö. yönetimindeki otomobil, bisikletli evli ve bir çocuk babası Burhan Günnar'a çarptı. Ağır yaralanan Günnar, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Burhan Günnar, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Günnar'ın cenazesi, bugün Işıklar Mahallesi'ndeki Işıklar Camii'nde düzenlenen törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246