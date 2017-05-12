(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı bisikletli kurtarılamadı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisikletli 54 yaşındaki Burhan Günnar, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, geçen 30 Nisan'da Hoşnudiye Mahallesi Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen S.Ö. yönetimindeki otomobil, bisikletli evli ve bir çocuk babası Burhan Günnar'a çarptı. Ağır yaralanan Günnar, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Burhan Günnar, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Günnar'ın cenazesi, bugün Işıklar Mahallesi'ndeki Işıklar Camii'nde düzenlenen törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.