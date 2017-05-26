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(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı 25 yaşındaki Derya Keskin hafif, oğlu 2 yaşındaki Tunay Keskin ağır yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Terakki Mahallesi Soğuksu...

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı 25 yaşındaki Derya Keskin hafif, oğlu 2 yaşındaki Tunay Keskin ağır yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Terakki Mahallesi Soğuksu Semti'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Tunahan K. yönetimindeki 67 EC 215 plakalı otomobil, iddiaya göre otoparktan çıktığı sırada yol kenarında yürüyen Derya Keskin ve oğlu Tunay Keskin'e çarptı. Hafif yaralanan anne ve ağır yaralanan oğlu, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Keskin, tedavisi ardından taburcu edildi. Oğlu ise ilk tedavisinden sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Tunahan K., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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