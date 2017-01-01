(Görüntülü Haber) Otomobilin çaptığı çocuk öldü, elektrik direği devrildi

Mücahit YOLCU- Ahmet ÖZER / GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil önce 13 yaşındaki Mehmet Arslan'a, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada Mehmet Arslan yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı. Devrilen elektrik direğinin tellerinden saçılan kıvılcımlar ise korkuya neden oldu. Kaza, buğün öğleden sonra Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. 16'ncı cadde üzerinde seyir halinde olan 27 YG 508 plakalı otomobil, yolda yürüyen Mehmet Arslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen çocuk ve sürücü ağır yaralandı, Kontrolden çıkan otomobil ise sokak girişinde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, telleri etrafa saçıldı. SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNDEN KİMLİK VE EHLİYET ÇIKMADI Yaralı çocuk ve sürücü, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere taşındı. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürülen Mehmet Arslan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Üzerinden kimlik ve ehliyet çıkmayan sürücünün ise 25 Aralık Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Kaza nedeniyle etrafa saçılan ve trafiğin durmasına yol açan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar paniğe neden oldu. Arıza ekibinin elektrikleri kestiği mahallede teller ve hurdaya dönen otomobil polislerin çalışmasının ardından kaldırıldı. Mehmet Arslan'ın cenazesi morga konulurken, hastaneye akın eden yakınları gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.