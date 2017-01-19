(Görüntülü Haber) Otomobilin bağajından cephanelik çıktı

Ali LEYLAK- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir otomobilin bagajında, 1 tabanca, 10 uzun namlulu tüfek ile 607 mermi ele geçirildi. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’nin terör örgütü PYD’nin denetiminde bulunan Telabyad kentinden yasa dışı yollarla temin edilen çok sayıda silah ve mühimmatın satışının yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, sınır hattında bulunan Uzunyol Mahallesi'nde takibe aldığı şüphelilerin bulunduğu 63 VB 658 plakalı otomobili durdurdu. Sisli havada silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen Abdullah U., İsa U. ve Abdullah U. adlı şüphelilerin bulunduğu otomobilin bagajında yapılan aramada, terör örgütleri için temin edildiği belirtilen 1 tabanca, 4 M16 uzun namlulu tüfek, 6 kalaşnikof tüfek, 17 şarjör ile 607 mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el koyan jandarma, gözaltına aldığı 3 kişiyi sorgulamak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.