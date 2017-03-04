(Görüntülü Haber) Otomobilin 4 tekerini çalan hırsızlar kameraya yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da kimliği belirsiz 3 kişinin park halindeki bir otomobilin lastiklerini çaldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Otomobille bir işyeri önüne gelen yüzleri maskeli 3 kişi, burada park halinde bulunan otomobilin lastiklerinin bijonlarını söktü. Şüpheliler daha sonra aracı kriko ile kaldırıp 4 lastiği de çıkararak araçlarına yükledi. Şüpheliler, araçlarının bagaj kapısın kapatmadan olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 13 dakika süren hırsızlık olayı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, görüntülerden yola çıkıp şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.