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(Görüntülü Haber) Otomobili çalıştıramayınca çalamadılar

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 2 kişinin park halindeki bir otomobili çalma girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Müftü Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde oturan işçi emeklisi 53 yaşındaki...

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 2 kişinin park halindeki bir otomobili çalma girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Müftü Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde oturan işçi emeklisi 53 yaşındaki Cemalettin Negüzel'in evinin önüne park ettiği 67 TD 186 plakalı otomobili, gece kimliği belirsiz 2 kişi çalmak istedi. Şüphelilerden birisi sokakta gözcülük yaparken, diğeri aracı yokuş aşağıya hareket ettirip vurdurma yöntemiyle çalıştırmak istedi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda şüpheliler, çalıştıramayınca aracı yol ortasında bırakıp uzaklaştı. Sabah komşusunun uyarısı üzerine durumu fark eden araç sahibi Cemalettin Negüzel, polise şikayette bulundu. Negüzel, "Sabah uyandığımda, iş hanındaki görevli arkadaşımız, evimin ziline basarak aracımızın yolu kapattığını söyledi. Geldim ve baktımki arabayı oraya bırakmışlar. Çevreyi araştırdım, güvenlik kameralarına baktım. Kamerada olan biteni gördüm. İki kişilerdi, biri gözcülük yapıyordu, diğeri de aracı geri geri ilerleterek vurdurup çalıştırmaya uğraşıyordu" dedi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalmışma başlattı.

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