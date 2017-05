(Görüntülü Haber) Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, at arabasına çarptı

AMASYA'da kırmızı ışık ihlali yapan araca çarpmamak için manevra yapan minibüs yol kenarında seyir halinde olan at arabasına çarptı. Amasya-Samsun karayolunda seyir halinde ilerleyen minibüs, kırmızı ışık ihlali yapan minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan minibüs, at arabasıyla yolda ilerleyen vatandaşlara çarptı. Kent merkezinde ışık ihlali yapan diğer yönden çıkan minibüse çarpmamak için kontrolden çıkarak önünde ilerleyen vatandaşların üzerinde olduğu at arabasına çarpması sonrası yaşananlar da Mobese kameralarına yansıdı. Şehrin değişik noktalarında meydana gelen kazalar ile tedbirsiz sürücülerin ters yön, hatalı sollama ve aşırı hız ihlali de kazaya davetiye çıkardıkları anları Mobese kameraları tarafından kayıt altına alındı.