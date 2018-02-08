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(Görüntülü Haber)Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü minibüse çarptı

KARAMAN'da otomobile çarpmamak manevra yapan motosiklet sürücüsü Sezai Çelik (18), park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün altından çıkarılan Çelik, hastanede tedaviye alındı. Olay, bugün saat öğle saatlerinde Kazım Karabekir...

KARAMAN'da otomobile çarpmamak manevra yapan motosiklet sürücüsü Sezai Çelik (18), park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün altından çıkarılan Çelik, hastanede tedaviye alındı. Olay, bugün saat öğle saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde meydana geldi. Sezai Çelik, yönetimindeki 70 BE 035 plakalı motosikletle iddiaya göre ara sokaktan caddeye aniden çıkan Hüseyin Ezeroğlu'nun kullandığı 70 FU 464 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolünü yitiren kasksız Çelik, yolun kenarında park halinde olan 70 C 0110 plakalı minibüse çarptı. Motosikletle minibüsün altına giren ve yaralanan Çelik, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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