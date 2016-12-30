(Görüntülü Haber) Otomobilden 713 uyuşturucu hap çıktı

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () İSTANBUL'dan Uşak'a gelen bir otomobilde yapılan aramada, 713 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, "Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 3 aydır sürdürdüğü çalışma sonucunda, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu hapların yılbaşında satılmak üzere Uşak'a getirileceğini öğrendi. Uyuşturucuyu taşıdığı belirlenen otomobil, Uşak'a gelince takibe alındı. Şehir merkezi girişinde durduran otomobilde, narkotik köpeği 'Tora'nın da katılımıyla arama yapan polis, 417 adet yıldız figürlü mavi renkli, 141 adet kelebek figürlü lila renkli ve 155 adet kelebek figürlü yeşil renkli olmak üzere toplam 713 adet uyuşturucu hap, 1 gram esrar tütün karışımı sigara ele geçirdi. Uyuşturucu haplarla esrarlı sigaraya el koyan polis, otomobilde bulunan Ş.E. (27), M.Ç.(22) ve A.S.'yi (23) gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.