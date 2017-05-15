(Görüntülü Haber) Otomobildeki yangını vatandaşlar söndürdü

GAZİANTEP'te park halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobildeki yangın, vatandaşlar tarafından söndürme tüpleriyle müdahale edilerek söndürüldü. Yangın, sabah saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin ismi öğrenilemeyen 63 ZS 474 plakalı otomobilden bilinmeyen nedenle duman yükselmeye başladı. Otomobildeki yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin gelmesini beklemeyen vatandaşlar, kendi araçlarında bulundurdukları yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Otomobilin kapılarını ve kaputunu açan vatandaşlar, otomobilin alev alan bölümlerini ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle kısa sürede söndürdü. Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.