(Görüntülü Haber) Otomobildeki uyuşturucuyu 'Alfa' buldu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da narkotik ekiplerinin düzenlemiş olduğu uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Polisin, eğitimli köpek 'Alfa' ile yaptığı aramada, aracın koltuklara gizlenmiş 2 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu 16 plakalı araçla Bursa'ya getireceği ve burada piyasaya sürmeleri için 'torbacı' olarak tabir edilen satıcılara vereceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri İstanbul yolu üzerinde bulunan Gemlik ilçesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Beklenen araç dün sabah saat 04.00 civarında Gemlik otoban gişeler çıkışında görülerek takibe alındı. Yapılan operasyonda araçtaki AG. ve M.G. gözaltına alındı 2 KİLO METAMFETAMİNİ 'ALFA' BULDU Şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu maddeye rastlamayan ekipler, bu kez eğitimli köpek 'Alfa'yı devreye soktu. Alfa, otomobilin koltuğuna gizlenmiş 2 kilo 70 gram metamfetamini buldu. Araçta yakalanan yaşı küçük A.G., çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken, M.G., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.