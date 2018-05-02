KARAMAN'da kaldırım kenarındaki boş arazide bulunan mermer bloklara çarpan otomobilin sürücüsü Ubeyit Yılmaz (28) ile yanındaki arkadaşı Mahmut Kara (25) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 00.15 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Ubeyit Yılmaz yönetimindeki 70 BH 247 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırımın kenarındaki boş arazide bulunan mermer bloklara çarptı. Kazada sürücü Yılmaz ve yanındaki Mahmut Kara yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü Yılmaz, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
KARAMAN'da kaldırım kenarındaki boş arazide bulunan mermer bloklara çarpan otomobilin sürücüsü Ubeyit Yılmaz (28) ile yanındaki arkadaşı Mahmut Kara (25) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:00
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