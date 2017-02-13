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(Görüntülü Haber) Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (8)

28 SAAT SONRA SON BULDU Şanlıurfa’da önceki gece eşi ve 4 çocuğunu gasp ettiği otomobilde rehin alıp, çocuklarından ikisini gün içerisinde, ikisini de bu gece yarısından sonra serbest bırakan cezaevi firarisi Osman B.'ye polis ekipleri,...

28 SAAT SONRA SON BULDU Şanlıurfa’da önceki gece eşi ve 4 çocuğunu gasp ettiği otomobilde rehin alıp, çocuklarından ikisini gün içerisinde, ikisini de bu gece yarısından sonra serbest bırakan cezaevi firarisi Osman B.'ye polis ekipleri, içmesi için meyve suyu verdi. İçerisine uyku ilacı konan meyve suyunu içen Osman B. ve rehin aldığı eşi Gülşah B., bir süre sonra kendisinden geçti. Polis ekipleri, 28 saatlik eylemin ardından, saat 01.15 sıralarında Osman B. ve eşini araçtan çıkarıp hazır bekletilen zırhlı polis aracıyla hastaneye götürdü.

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