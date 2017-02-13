2 ÇOCUĞUNU DAHA SERBEST BIRAKTI Şanlıurfa’daki rehine krizinde cezaevi firarisi Osman B., 28 saat sonra, bitkin düşen çocukları Enes ve Gökmen B.’yi de serbest bıraktı. Olay yerinde bekletilen polis ekiplerince teslim alınan çocuklar, ambulansta sağlık kontörlünden geçirildi. Gün içerisinde de diğer 2 çocuğunu serbest bırakan Osman B., eşi Gülşah’ı rehin tutmaya devam ediyor.
(Görüntülü Haber)Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (7)
2 ÇOCUĞUNU DAHA SERBEST BIRAKTI Şanlıurfa’daki rehine krizinde cezaevi firarisi Osman B., 28 saat sonra, bitkin düşen çocukları Enes ve Gökmen B.’yi de serbest bıraktı. Olay yerinde bekletilen polis ekiplerince teslim alınan çocuklar,...
13 Şubat 2017 Pazartesi 08:12
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