(Görüntülü Haber) Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (6)

27 SAATTİR EYLEMİNİ SÜRDÜYOR Şanlıurfa’da cezaevi firarisi Osman B., nikahsız eşi Gülşah ile çocukları Enes ve Gökmen'i silah zoruyla ticari takside 27 saattir rehin tutmaya devam ediyor. Eyleme başladığı saatten beri araçtan hiç çıkmayan Osman B.'nin uyumadığı, eşi ve çoçuklarının da yemek ve su gibi ihtiyacının giderilmediği belirtildi. Aküsü boşalan ve lastikleri kapanla patlatılan taksinin içindeki rehinelerin ilerleyen saatlerde açlıktan ve soğuktan dolayı teslim olacağı tahmin ediliyor.