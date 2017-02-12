KIZINI DA BIRAKTI Şanlıurfa’da gasp ettiği takside eşi ve 4 çocuğunu dün geceden bu yana rehin tutan cezaevi firarisi Osman B., bir kızını da serbest bıraktı. Şu ana kadar 2 çocuğunu bırakan Osman B.'nin takside rehin tuttuğu eşi ve diğer iki çocuğunu da bırakması için çabalar devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (5)
KIZINI DA BIRAKTI Şanlıurfa’da gasp ettiği takside eşi ve 4 çocuğunu dün geceden bu yana rehin tutan cezaevi firarisi Osman B., bir kızını da serbest bıraktı. Şu ana kadar 2 çocuğunu bırakan Osman B.'nin takside rehin tuttuğu...
12 Şubat 2017 Pazar 17:09
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.