(Görüntülü Haber) Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (5)

KIZINI DA BIRAKTI Şanlıurfa’da gasp ettiği takside eşi ve 4 çocuğunu dün geceden bu yana rehin tutan cezaevi firarisi Osman B., bir kızını da serbest bıraktı. Şu ana kadar 2 çocuğunu bırakan Osman B.'nin takside rehin tuttuğu eşi ve diğer iki çocuğunu da bırakması için çabalar devam ediyor.