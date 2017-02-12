(Görüntülü Haber) Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (3)

REHİNE KRİZİ DEVAM EDİYOR Şanlıurfa’da gasp ettiği takside eşi ve 4 çocuğunu dün geceden bu yana rehin tutan cezaevi firarisi Osman B., ikna çalışmaları devam ediyor. Yaralama suçundan bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan 38 yaşındaki Osman B., eşi ve 4 çocuğunu, İbrahim Yıldız'dan tabancayla gasp ettiği takside rehin tutuyor. Lastiklerine ateş edilerek durdurulan otomobilde ailesini rehin tutan Osman B., polislerin su ve yemek teklifini reddetti. Osman B.'yi ikna etmek için babası ve kardeşi de geldi. Polis, Osman B.'nin takside aç- susuz şekilde rehine tuttuğu eşi ve çocukların zarar görmemesi için operasyon yapamazken, 15 yıldır oğluyla konuşmadığını söyleyen babası da oğlunu ikna edemedi ve olay yerinden ayrıldı. TALEPLERİNİ AÇIKLADI Osman B.'yi ikna çalışmaları 17 saattir aralıksız sürürken, şüpheli polisten bir araç tahsis edilmesini ve serbest bırakılmasını istedi. Eşi ve çocuklarını da yanına alacağını söyleyen Osman B.'nin ikna çabaları sürüyor.