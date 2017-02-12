POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI, KAÇTI Şanlıurfa’da karanlık stabilize yolda, ticari bir takside tabancayla eşi ve çocuklarını rehin alan Osman isimli kişi için bölgeye müzakereci polis gönderildi. Zırhlı araçtaki polis, megafonla şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak yaklaşık 2 saat süren çabalar sonuçsuz kaldı. Şüpheli, eşi ve çocuklarıyla birlikte, kullandığı taksiyle, hızla polis araçlarının arasından geçip tarlalardan kaçtı. Polis aracın peşine düşerken, karanlıkta silah sesleri duyuldu.
(Görüntülü Haber) Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (2)
POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI, KAÇTI Şanlıurfa’da karanlık stabilize yolda, ticari bir takside tabancayla eşi ve çocuklarını rehin alan Osman isimli kişi için bölgeye müzakereci polis gönderildi. Zırhlı araçtaki polis, megafonla...
12 Şubat 2017 Pazar 09:41
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