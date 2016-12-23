Mikail PELİT/MALATYA, () - EDİRNE'YE bağlı İpsala Gümrük kapısından çıkış yapmak isteyen yapancı plakalı otomobilde 7 kilo eroin ele geçti. İpsala Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isteyen yabancı plakalı otomobil, x-ray'dan geçişi sırasında yoğunluğa rastlanması üzerine detaylı aramaya alındı. Eğitimli köpek 'Cobalt'ın da kullanıldığı aramada, otomobilin arka tamponuna gizlenmiş 7 kilo 301 gram eroin bulundu. Otomobilin gözaltına alınan sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
(Görüntülü Haber) Otomobilde 7 kilo eroin ele geçirildi
Mikail PELİT/MALATYA, () - EDİRNE'YE bağlı İpsala Gümrük kapısından çıkış yapmak isteyen yapancı plakalı otomobilde 7 kilo eroin ele geçti. İpsala Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isteyen yabancı plakalı otomobil, x-ray'dan...
23 Aralık 2016 Cuma 14:45
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