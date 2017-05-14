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(Görüntülü Haber) Otomobilde 14.5 kilo eroin ele geçirildi

Mutlu YUCA/BOLU() - BOLU'da polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 14 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...

Mutlu YUCA/BOLU() - BOLU'da polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 14 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine D-100 Karayolu üzerindeki kontrol noktasında İstanbul yönüne giden lüks bir aracı  durdurdu. Araçtan indirilen 2 kişinin üzeri arandıktan sonra, polis ekipleri eğitimli köpek 'Sezar'ı da kullanarak araçta arama yaptı. Aracın bagajındaki yedek lastiğin bulunduğu bölüme saklanmış paketler halinde 14 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki V.S. ile Y.A., gözaltına alınırken, V.S.'nin üzerinde kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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