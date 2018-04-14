(Görüntülü Haber) Otomobil yürüyüş yoluna düştü: 2 yaralı

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, yaklaşık 2 metre yüksekten dere kenarındaki yürüyüş yoluna uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Duymaz yönetimindeki 33 BSN 47 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten ıslah edilen Sarıçam Deresi'nin kenarındaki yürüyüş yoluna düştü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Hafif yaralanan İbrahim Duymaz, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, araçta sıkışan ve adı açıklanmayan arkadaşını ise itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Çok sayıda vatandaşın meraklı gözlerle izlediği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.