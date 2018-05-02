İSTANBUL Sultanbeyli’de, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarpması sonucu kadınlardan birinin ayağı teker altında kaldı. Olay, bugün Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Bosna Bulvarı’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadınların birinin ayağı otomobil tekerinin altında kalırken, diğer kadının kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Olay sonrasında bölgeye ulaşan ambulans ekipleri tarafından yaralı kadınlar Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken araç çekici yardımı ile yoldan çekildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise 2 yayaya çarpan sürücüyü gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Otomobil, yayalara çarptı: 2 yaralı
İSTANBUL Sultanbeyli’de, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarpması sonucu kadınlardan birinin ayağı teker altında kaldı. Olay, bugün Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde gerçekleşti....
02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:27
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.