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(Görüntülü Haber) Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, D-100 Karayolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü. Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolunun Gerede-Karabük yol ayrımı kesiminde meydana geldi. Karabük yönüne giden 22 yaşındaki...

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, D-100 Karayolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü. Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolunun Gerede-Karabük yol ayrımı kesiminde meydana geldi. Karabük yönüne giden 22 yaşındaki Barış Keklikçi yönetimindeki 06 FR 1451 plakalı otomobil, 29 yaşındaki Ali Bayrak yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın dorsenindeki tamponun üst kısmını giyotin gibi kestiği otomobilin sürücüsü Barış Keklikçi ile yanındaki 20 yaşındaki Ferhat Kamil Uyar öldü. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, bir süre kontrollü olarak sağlandı, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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