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(Görüntülü Haber) Otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, kontrolden çıkıp tarlaya uçan otomobildeki 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı. İnegöl İlçesi’nden Bursa yönüne giden 28 yaşındaki Hatice Kübra Kaya yönetimindeki 77 AZ 342 plakalı otomobil, Babasultan...

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, kontrolden çıkıp tarlaya uçan otomobildeki 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı. İnegöl İlçesi’nden Bursa yönüne giden 28 yaşındaki Hatice Kübra Kaya yönetimindeki 77 AZ 342 plakalı otomobil, Babasultan Kavşağı yakınlarında yoldan çıkıp, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Hatice Kübra Kaya ile çocukları 1 yaşındaki Berat Kaya, 5 yaşındaki Gülsenaz Mercan ile 22 yaşındaki Zeynep Mercan ve 24 yaşındaki Döne Sezer yaralandı. 5 yaralı, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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