Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı

(Görüntülü Haber) Otomobil takla attı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, dün gece Liman Caddesi ile Atatürk Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana...

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, dün gece Liman Caddesi ile Atatürk Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Liman Caddesi yönünden gelen M.T. yönetimindeki 26 E 0243 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçince, önce V.A.'nın kullandığı 35 ENZ plakalı otomobile çarptı, ardından savrularak takla attı. Sürüklenen otomobil, kaldırımdaki işyerine çarpıp durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314