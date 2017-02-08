(Görüntülü Haber) Otomobil takla attı: 3 yaralı

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, yağmur sonrası kayganlaşan yolda refüje çarparak takla atan otomobilin, karşı yönden gelen bir başka araçla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Ortaklar Mahallesi yakınında meydana geldi. Germencik'ten Selçuk yönüne giden Engin Özdemir yönetimindeki 09 YH 831 plakalı otomobil, yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, takla attı. Takla atan otomobille, karşı yönden gelen Mehmet Keser yönetimindeki 45 ADH 04 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki sürücüyle, Keser'in aracında bulunan Volkan Keser yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne oradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.