(Görüntülü Haber) Otomobil, sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçması sonucu 21 yaşındaki Hasan Çetin boğularak can verdi, yanındaki arkadaşı 23 yaşındaki Çağdaş Yoğuran ise yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi 67087 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Çetin, dayısı Kazım Çelik, arkadaşları Çağdaş Yoğuran ve Şahan Yoğuran ile gece gezmeye çıktı. Eve dönüş sırasında Çetin'in kullandığı ve içinde Çağdaş Yoğuran'ın da bulunduğu 01 EJ 187 plakalı otomobil, kontrol çıkıp DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Arkadan başka bir otomobil ile gelen Kazım Çelik ve Şahan Yoğuran ise araçlarını sağa çekip gençleri kurtarmak için sulama kanalına atladı. 210 METRE SÜRÜKLENDİ Sulama kanalındaki akıntı nedeniyle araç suda ters dönüp sürüklenmeye başladı. Kaza otomobilden çıkmayı başaran ancak akıntıya kapılan Çağdaş Yoğuran, ağabeyi Şahan Yoğuran ve Çelik'in çabalarıyla sudan çıkartıldı. Akıntıda sürüklenmeye devam eden otomobil, uçtuğu yerin 210 metre uzağındaki köprünün ayaklarına takılarak durabildi. Akıntının yoğunluğu nedeniyle Çetin'i araçtan çıkartamayan dayısı Çelik ve arkadaşı Şahan Yoğuran, 155'i ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. YEĞENİM ÖLDÜ DEME AĞABEY Kazadan yaralı kurtulan Yoğuran, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sudaki araçta sıkışan Çetin'i kurtarmak için olay yerine sualtı polisleri sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla kanala gelen su kesilirken Kazım Çelik ve yakınları, geç kalındığı iddiasıyla tepki gösterdi. Kurtarma çalışması sırasında fenalık geçiren Çelik, "Yeğenim öldü deme ağabey. Kurban olayım deme" diyerek feryat etti. Kanaldaki suyun azalmasıyla polis ve vatandaşlar tarafından araçtan yaralı olarak çıkartılan Çetin, ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok su yuttuğu belirtilen Çetin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Yoğuran'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.