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(Görüntülü Haber) Otomobil su tahliye kanalına düştü: 1'i bebek 3 ölü

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp su tahliye kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, bugün...

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp su tahliye kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Onur Avcı (29), yönetimindeki 45 Z 5680 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, takla atarak yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Otomobilin sürücüsü Onur Avcı, yanındaki eşi Cemile Avcı (24) olay yerinde ölürken, ağır yaralanan bebekleri Buğra Avcı (1) ile Fadime Uyar (24) yaralandı. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan minik Buğra da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralıyı Uyar ise ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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