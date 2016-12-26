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(Görüntülü Haber) Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Mesut MADAN / BURDUR, () - ISPARTA'nın Keçiborlu İlçesi yakınlarında şarampole yuvarlanan otomobilde üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ahmet Yılmaz yaşamını yitirirken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Dinar- Keçiborlu karayolunda dün...

Mesut MADAN / BURDUR, () - ISPARTA'nın Keçiborlu İlçesi yakınlarında şarampole yuvarlanan otomobilde üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ahmet Yılmaz yaşamını yitirirken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Dinar- Keçiborlu karayolunda dün sabaha karşı meydana gelen kazada, Faruk Demirci'nin kullandığı 15 DB 323 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Otomotiv Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Faruk Demirci, Ömer Ayyıldız ve Kadir Önel ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Faruk Demirci'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. TOPRAĞA VERİLDİ Ahmet Yılmaz'ın cenazesi bugün memleketi Burdur'da toprağa verildi. Ulu Cami'de öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Prof. Dr. Durmuş Acar, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Türkmen, Teknik Bilimler MYO Müdürü Serkan Öktem, Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Ahmet Yılmaz, gözyaşları arasında Sultandere Mezarlığı'na defnedildi.

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