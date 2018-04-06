Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

(Görüntülü Haber) Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

ÇANAKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kaza bugün saat 11.30 sıralarında, Çanakkale- İzmir karayolu Ayvacık Barajı yakınlarında...

ÇANAKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kaza bugün saat 11.30 sıralarında, Çanakkale- İzmir karayolu Ayvacık Barajı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden Hikmet Karaman (72) yönetimindeki 10 HK 308 plakalı otomobil, yoldan çıkarak 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücünün eşi Ayşe Karaman'ın (71) yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtan yaralı çıkarılan sürücü Hikmet Karaman ile Hasan Sinan Sezek ise Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaralının da sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Ayşe Karaman'ın cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314