(Görüntülü Haber) Otomobil lastiğinden uyuşturucu çıktı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir otomobilin arka lastikleri içerisinden 13 kilo kubar esrar ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E90 otoyolu Kadirli turnikeleri yakınındaki bir dinlenme tesisi girişinde 01 CHU 72 plakalı otomobili durdurdu. Sürücüsünün tedirgin hareketlerde bulunduğu otomobil, detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Narkotik köpeği 'Zoro'nun da kullanıldığı aramada arka lastikler içerisinde 13 kilo kubar esrar maddesi bulundu. Batman ilinden temin eden uyuşturucu maddenin Adana'ya götürüldüğü belirlenirken, üç ayrı asayiş suçundan kaydı bulunan şüpheli 40 yaşındaki araç sürücüsü Nevzat Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.