(Görüntülü Haber) Otomobil kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 7 yaralı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), ( - SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde otomobilin kırmızı ışıkta duran otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, D-650 Karayolu Mekece Mevkii'nde meydana geldi. Sakarya yönüne giden Mehmet Ali Akar (67) yönetimindeki 26 BZ 735 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Songül Altun (42) yönetimindeki 16 ZF 666 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Songül Altun, Zafer Altun (44), Beyzanur Altun (17), Emir Taha Altun, Serhat Altun (13) ile otomobil sürücüsü Mehmet Ali Akar ve Kaan Kudret Akar (14) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Pamukova İlçe Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, soruşturma başlatıldı.