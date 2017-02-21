(Görüntülü Haber) Otomobil, kamyonete çarptı: 3 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin, park halinde kamyonete yandan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Emek Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 PP 057 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp, park halindeki 09 JM 960 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Kubilay Özçelik (22) ağır, Volkan Eker (20) ve Can Demir (20) ise hafif şekilde yaralandı. Başına darbe aldığı ve kan kaybettiği belirtilen Özçelik, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Eker ve Demir ise Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer iki yaralının ise durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.