(Görüntülü Haber) Otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde otomobilin meyve yüklü kamyonete arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Çorlu-İstanbul karayolunun Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Pragyan Nawaalgra yönetimindeki 34 PS 9117 plakalı otomobil ile kavşakta önünde seyreden meyve yüklü kamyonete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araç da şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Pragyan Nawaalgra ile kamyonette bulunan Barış Tüneden yaralandı. Kamyonetteki meyveler çevreye saçılırken, yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.