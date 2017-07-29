(Görüntülü Haber) Otomobil, kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA'da önünde giden kamyona çarparak devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Bozova karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 HU 500 plakalı otomobil, önündeki 63 B 9483 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan isimleri henüz belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.



Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.