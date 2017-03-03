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(Görüntülü Haber) Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, () - ADANA'da otomobil ile kargo TIR'ının çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Sezai Karakoç Bulvarı Sarıçam Belediye binasının yakınlarında meydana...

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, () - ADANA'da otomobil ile kargo TIR'ının çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Sezai Karakoç Bulvarı Sarıçam Belediye binasının yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Ramazan Demirkan Demirkan yönetimindeki 01 YY 212 plakalı otomobil, Duran Filik'in kullandığı 01 CLJ 32 plakalı kargo şirketine ait TIR ile kavşakta çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Demirkan ile araçta bulunan adı öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılardan Demirkan, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. TIR sürücüsü Filik'i gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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