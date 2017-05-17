(Görüntülü Haber) Otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

KONYA'da otomobilin, minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 17.45 sıralarında Konya- Adana karayolu Karapınar Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Hakan Çelebi (24), iddiaya göre yönetimindeki 42 JK 470 plakalı otomobilliyle iddiaya göre kırmızı ihlali yaparak, kent merkezinden karayolu çıktı. Bu sırada Hatay'dan Konya'ya Mevlana Müzesi ziyaretine giden Asım Tuna'nın (58) kullandığı 31 AYN 12 plakalı minibüs, otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Hakan Çelebi, Asım Tuna ve minibüste bulunan Fidan Zabunoğlu (37), Vesime Tuna(54), Hafize Çirmi (60), Nezire Tursun (59), Nurten Köstekçi (69), Fatma Aliye Bayrakçı (57) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.