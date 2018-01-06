Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Başakşehir'de bir otomobil ile servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
(Görüntülü Haber) Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı (1)
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Başakşehir'de bir otomobil ile servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
06 Ocak 2018 Cumartesi 11:24
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