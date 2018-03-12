(Görüntülü Haber) Otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 yaralı kaçtı

KARAMAN'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki 3 yaralı, olay yerine gelen başka bir araçla kaçtı. Polis kazaya karışan sürücü ve yaralıları tespit etmek için çalışıyor. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Dülger (22) yönetimindeki 42 CYJ 16 plakalı otomobil ile 34 ZD 3461 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen başka bir araçla hafif ticari araç sürücüsü ve 3 yaralı kaçtı. Otomobil sürücüsü İsmail Dülger ise çağırılan ambulans ile Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan sürücü ve yaralıları tespit etmek için çalışma başlattı.