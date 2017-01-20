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(Görüntülü Haber) Otomobil hırsızları serbest kaldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, çalmak isteyip çalıştıramadıkları otomobili yol ortasında bırakıp kaçtıktan sonra yakalanan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay,...

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, çalmak isteyip çalıştıramadıkları otomobili yol ortasında bırakıp kaçtıktan sonra yakalanan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, dün saat 02.20'de Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Sokak'ta meydana geldi. 50 yaşındaki A.G. ile 17 yaşındaki E.S., Cemalettin Negüzel'in evinin önündeki park halinde bulunan 67 TD 186 plakalı otomobilini geri geri iterek çalıştırıp çalmaya kalkıştı. Ancak şüpheliler, çalıştıramadıkları otomobili yol ortasında bırakarak kaçarken, olay anı ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İşhanı görevlisinin uyarısıyla hırsızlık girişimini öğrenen Negüzel, durumu polise bildirdi. Polis görüntüleri inceleyip, eşgallerini belirledikleri A.G. ile E.S.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden A.G. alkollü olduğunu iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemlece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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