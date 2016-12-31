(Görüntülü Haber)Otomobil hırsızı: Anahtarı üzerinde bırakmayın

Fatih KARAÇALI /ADANA, () - ADANA'da 23 yaşındaki Sefa Ş. ile arkadaşı 26 yaşındaki Murat G. iddiaya göre birlikte çaldıkları otomobille gezerken polis ekiplerine yakalandı. Sefa Ş. sağlık kontrolüne götürülürken, "Vatandaşlara buradan sesleniyorum, anahtarı üzerinde bırakmayın" dedi. Merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi'nde oturan madde bağımlısı olduğu öne sürülen Sefa Ş., arkadaşı Murat G. ile birlikte anneannesini ziyaret için Kozan İlçesi'ne gitti. Dönüşte, anneannesinin komşusu olan Bahtiyar Canlı'nın evinin önünde park halindeki 01 Y 0061 plakalı otomobili çalan iki genç, Adana'ya geldi. Bahtiyar Canlı'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, zanlıların kullandığı otomobilin yerini mobese kameralarından tespit etti. Polis, şüphelileri çaldıkları otomobille otogar girişinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgu için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü, otomobil ise Bahtiyar Canlı'ya teslim edildi. Otomobili gezmek için çaldıklarını söyleyen Sefa Ş. ile Murat G., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılardan Sefa Ş., otomobili kız kaçırmak için çaldıklarını söyledi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve hırsızlık suçlarından da kaydı bulunan zanlılardan Şefa Ş., "Vatandaşlara buradan sesleniyorum, anahtarı üzerinde bırakmayın" diye konuştu.