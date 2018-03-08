(Görüntülü Haber) Otomobil elektrik direğine çarptı: 2'si çocuk 5 kişi yaralı
ESKİŞEHİR'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar otomobilden çıkarıldıktan kısa süre sonra araç alev alarak yandı. Kaza saat 23.00 sıralarında, Eskişehir-Kütahya karayolu Orman Fidanlığı...
08 Mart 2018 Perşembe 08:07
ESKİŞEHİR'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar otomobilden çıkarıldıktan kısa süre sonra araç alev alarak yandı. Kaza saat 23.00 sıralarında, Eskişehir-Kütahya karayolu Orman Fidanlığı karşısındaki Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu önünde meydana geldi. Semih Dağ (28) yönetimindeki 26 NU 161 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Semih Dağ ile araçta bulunan Azime Yoldaş (60), Seher Dağ (29), İrem Yurtseven (9) ve 6 aylık Ömür Dağ yaralandı. Yaralılar çevredekiler ile kaza yerinin yakınında denetim yapan polisler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar otomobilden çıkarıldıktan kısa süre sonra araç alev alarak yanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralı 5 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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