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(Görüntülü Haber) Otomobil devrildi: 4 yaralı

    Mehmet GÜNEY/İZMİR, ()- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.  Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Nikah Salonu'nun önünde meydana...

 

 

Mehmet GÜNEY/İZMİR, ()- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. 

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Nikah Salonu'nun önünde meydana geldi. Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden Bedirhan Tufan (22) yönetimindeki 23 BG 570 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, sürücü Tufan ile beraberindeki Ömer Yıldız, Saime Ceren Kırca ve Şeyma İlhan yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, çağırılan AKS110 ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


 

 

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