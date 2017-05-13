(Görüntülü Haber) Otomobil çarpan motosikletteki baba öldü, kızı yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin arkadan motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü 43 yaşındaki Ekrem Çakır öldü, kızı 15 yaşındaki Leyla Çakır yaralandı. Kaza saat 14.30 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı, Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Kızı Leyla Çakır ile ilçe yakınındaki mesire alanına gezmeye giden Ekrem Çakır'ın kullandığı 60 EJ 229 plakalı motosiklete, Organize Sanayi kavşağında aynı yönde seyreden 46 yaşındaki Nurcan Erdönmez’in kullandığı 55 AP 542 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kaskları olmayan Ekrem ve Leyla Çakır motosikletten düştü. Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekrem Çakır’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi., yaralanan Leyla Çakır ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Nurcan Erdönmez gözaltına alınırken, Organize Sanayi Bölgesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.