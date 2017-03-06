(Görüntülü Haber) Otomobil çarpan İranlı öldü
AKSARAY'da yolun karşısına geçmek isteyen İran uyruklu 39 yaşındaki Seyde Arajseyed Mousavi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi....
06 Mart 2017 Pazartesi 11:45
AKSARAY'da yolun karşısına geçmek isteyen İran uyruklu 39 yaşındaki Seyde Arajseyed Mousavi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. 37 yaşındaki Cumali A. yönetimindeki 01 CAN 88 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Seyde Arajseyed Mousavi'ye çarptı. Çarpmanın şiddediyle ağır yaralanan Mousavi, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Cumali A. da gözaltına alındı.
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