(Görüntülü Haber) Otomobil çalıştırılırken uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde, sürücü 22 yaşındaki Emre Kumlu, dağ yolunda motoru arıza yapan otomobili, aşağı inip ön kapının olduğu bölümden iterek hız kazandırdıktan sonra çalıştırmak istedi. Ancak rampa aşağı hızlanan araç, sürücüsüz olarak 75 metreden uçuruma yuvarlanınca, içindeki üniversiteli 3 genç kızdan biri öldü, diğerleri ise ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Honaz Kalesi yanındaki dağ yolunda meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (DESKİ) çalışan, aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi olan Emre Kumlu'nun kullandığı 20 YH 966 plakalı otomobil, dağ yolunda arıza yaptı. Sürücü Kumlu, motoru çalışmayan ve içinde Honaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri 19 yaşındaki Fatmanur Bağbakan, 21 yaşındaki Ayşegül Öner ile 20 yaşındaki Kader Güldaş'ın bulunduğu otomobili, sürücü tarafından dışarı çıkıp, iterek çalıştırmak istedi. Bu sırada yokuş aşağı itilen otomobil, aniden hızlandı. Sürücünün içine binemediği otomobil, yaklaşık 75 metreden uçuruma yuvarlandı. Sürücü Kumlu'nun haber vermesi üzerine kaza yerine polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Uçuruma inen Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi ile AFAD'ın ekibi, otomobildeki ağır yaralı Fatmanur Bağbakan ile Ayşegül Öner'i çıkardı. Ağır yaralı Fatmanur Bağbakan ile Ayşegül Öner, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öldüğü belirlenen Bankacılık Bölümü öğrencisi Kader Güldaş'ın cesedi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna konuldu. Otomobil sürücü Emre Kumlu'yu gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.