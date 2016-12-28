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(Görüntülü Haber) Otomobil çalıp, adam yaralama ve gasp olayına karışan 4 kişi yakalandı

KONYA'da otomobil çalıp, gasp ve adam yaralama suçuna karıştıkları belirlenen, biri cezaevi firarisi, 4 kişi yakalandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi'nden çalındığı belirtilen...

KONYA'da otomobil çalıp, gasp ve adam yaralama suçuna karıştıkları belirlenen, biri cezaevi firarisi, 4 kişi yakalandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi'nden çalındığı belirtilen 42 ELN plakalı otomobili, öğle saatlerinde Meram İlçesi Yaylapınar Süyelmaniye Mahallesi Karaman Caddesi'nde park halinde buldu. Araca yakın bir yerde önlem alan polis, gelen 25 yaşındaki Hasan Hüseyin K.'yı yakaladı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda ekipler, aracı çaldığı belirtilen cezaevi firarisi 25 Yaşındaki Muammer D.'nin evine gitti. Polisleri görünce camdan atlayıp kaçan Muammer D. kovalamaca sonucu bir caminin avlusunda yakalandı. Polis olaya karıştıklarını belirlediği 26 yaşındaki Mustafa K. ve 22 yaşındaki Hasan Y.'de gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin çaldıkları otomobille 25 Aralık günü Meram İlçesi'nde Hürşit E.'yi darp edip para ve cep telefonunu gasp ettikleri belirlendi. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

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